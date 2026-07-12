השאלה כעת אינה אם חרדים צריכים להתגייס או לא, בשביל זה יש לנו גדולי תורה. זרמים אחרים יסברו אחרת ואף יחזקו את טענותיהם במקורות כאלה ואחרים | על דבר אחד אסור לחלוק, דבר אחד אסור שיקרה - מה שקורה כרגע, וזה אסון לאומי (דעה)

דובי הוניג