מצר הורמוז שווה לאיראן הרבה יותר מעשרות פצצות אטום, כך מודה יועץ בכיר למנהיג העליון ומפקד משמרות המהפכה בדימוס | עוד עולה כי מצרי הורמוז יספקו לאיראן עשרות מיליארדי דולרים במצטבר, סכום השווה ערך לכלל הסנקציות הכלכליות המוטלות על איראן ואף יותר מכך (חדשות)

כיכר השבת