גבר בן 23 נפצע במצב קשה באירוע אלימות ברחוב השומר בטבריה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 01:26. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו למרכז הרפואי פוריה עם פציעה חודרת.קובי רוזן
פועל כבן 33 נפצע בדרגה בינונית בסמוך למחסום חיזמא כתוצאה מפגיעת מלגזה. לפי עדויות במקום, הפועל נחבל בגפיו לאחר שמלגזה נפלה ממשאית גרר. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים במצב בינוני.קובי רוזן
ויכוח פוליטי סוער ברשת החברתית הסתיים בבית המשפט: התבטאויותיו של אסייג ברשת X, ובהן "משת"פ של חמאס" ו"שייך לאויב", חרגו מגבולות חופש הביטוי ומהוות לשון הרע (משפט)משה כהן
השדרן הפופולארי ינון מגל נפרד בתוכנית 'הפטריוטים' מהסנאטור הבכיר לינדזי גרהאם | מגל אמר: "לאחר ששאלתי את פוסק הדור הרב זילברשטיין הוא הורה לי ללמוד משנה שעוסקת בדיני ממונות לעילוי נשמת לינדזי גרהאם שהיה בדרגת שומר מצוות בני נח ולאחר מכן לומר קדיש דרבנן על המשנה" | צפו בדברים (תקשורת)קובי ישראל
שני גברים נפצעו במצב בינוני בתאונת דרכים בין רכב למשאית ברחוב המדע באשדוד. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 22:47. צוותי מד"א מפנים לבית החולים אסותא באשדוד גבר בן 63 עם חבלות בראש ובאגן, וגבר בן 41 עם חבלות בראש ובחזה.קובי רוזן
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הכחיש את הדיווח באיראן שלפיו שלושה חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפות בכוויית. בחשבון הרשמי של "סנטקום" ברשת X נכתב כי "יש אפס דיווחים על הרוגים או פצועים בקרב אנשי הצבא האמריקנים באזור. כל אנשי הצוות אותרו ונמצאים תחת פיקוח".
אהרון מתתיהו ברקמן, שדווח כנעדר, אותר וחולץ ממצוק תלול לאחר חיפושים שנמשכו לאורך היום. מתנדבי יחידת הרחפנים של איחוד הצלה איתרו אותו בעומק סבך כשהוא זורק איצטרובלים לעבר רכב הפיקוד. יחידת החילוץ והכיבוי הזניקה למקום וחילצה אותו מהמצוק באמצעות סולם כשהוא בהכרה מלאה. הנעדר פונה לבית החולים במצב של תשישות.קובי רוזן
יממה עמוסה של רדיפת עולם התורה: חסיי גור וחסיד ערלוי נעצרו היום (ראשון) ונשלחו לכלא הצבאי | אחד מהם, אברך תושב אשדוד, נשפט לעשרים יום בכלא הצבאי והווא כעת עושה את דרכו לשם (חרדים)קובי ישראל
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