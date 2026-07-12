כיכר השבת
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תאונה בין 2 כלי רכב בכביש 222 — גבר במצב בינוני

תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה בכביש 222 סמוך לכפר רתמים. צוותי מד"א מפנים לבית החולים סורוקה גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בבטן ובאגן, ופצוע נוסף במצב קל. האירוע דווח בשעה 19:11.

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03:01

גבר בן 23 נפצע קשה באירוע אלימות בטבריה

גבר בן 23 נפצע במצב קשה באירוע אלימות ברחוב השומר בטבריה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 01:26. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו למרכז הרפואי פוריה עם פציעה חודרת.

קובי רוזן
01:41

פועל נפצע בינוני מפגיעת מלגזה ליד מחסום חיזמא

פועל כבן 33 נפצע בדרגה בינונית בסמוך למחסום חיזמא כתוצאה מפגיעת מלגזה. לפי עדויות במקום, הפועל נחבל בגפיו לאחר שמלגזה נפלה ממשאית גרר. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים במצב בינוני.

קובי רוזן
00:38

כינה פעיל שמאל "משת"פ של חמאס": מני אסייג הפסיד בתביעת לשון הרע

ויכוח פוליטי סוער ברשת החברתית הסתיים בבית המשפט: התבטאויותיו של אסייג ברשת X, ובהן "משת"פ של חמאס" ו"שייך לאויב", חרגו מגבולות חופש הביטוי ומהוות לשון הרע (משפט)

משה כהן
00:05

"שאלתי את הרב זילברשטיין": המחווה המיוחדת של ינון מגל לזכרו של גראהם | צפו

השדרן הפופולארי ינון מגל נפרד בתוכנית 'הפטריוטים' מהסנאטור הבכיר לינדזי גרהאם | מגל אמר: "לאחר ששאלתי את פוסק הדור הרב זילברשטיין הוא הורה לי ללמוד משנה שעוסקת בדיני ממונות לעילוי נשמת לינדזי גרהאם שהיה בדרגת שומר מצוות בני נח ולאחר מכן לומר קדיש דרבנן על המשנה" | צפו בדברים (תקשורת)

קובי ישראל
23:54

תאונה בין רכב למשאית באשדוד — 2 פצועים במצב בינוני

שני גברים נפצעו במצב בינוני בתאונת דרכים בין רכב למשאית ברחוב המדע באשדוד. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 22:47. צוותי מד"א מפנים לבית החולים אסותא באשדוד גבר בן 63 עם חבלות בראש ובאגן, וגבר בן 41 עם חבלות בראש ובחזה.

קובי רוזן
23:44

צבא ארה"ב מכחיש את הדיווח האיראני על חיילים הרוגים בכוויית

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הכחיש את הדיווח באיראן שלפיו שלושה חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפות בכוויית. בחשבון הרשמי של "סנטקום" ברשת X נכתב כי "יש אפס דיווחים על הרוגים או פצועים בקרב אנשי הצבא האמריקנים באזור. כל אנשי הצוות אותרו ונמצאים תחת פיקוח".

23:31

נעדר אותר וחולץ ממצוק תלול לאחר חיפושים

אהרון מתתיהו ברקמן, שדווח כנעדר, אותר וחולץ ממצוק תלול לאחר חיפושים שנמשכו לאורך היום. מתנדבי יחידת הרחפנים של איחוד הצלה איתרו אותו בעומק סבך כשהוא זורק איצטרובלים לעבר רכב הפיקוד. יחידת החילוץ והכיבוי הזניקה למקום וחילצה אותו מהמצוק באמצעות סולם כשהוא בהכרה מלאה. הנעדר פונה לבית החולים במצב של תשישות.

קובי רוזן
23:12

לקראת ימי מחאות? אברך חסיד גור וצעיר מחסידות ערלוי נעצרו ונשפטו 

יממה עמוסה של רדיפת עולם התורה: חסיי גור וחסיד ערלוי נעצרו היום (ראשון) ונשלחו לכלא הצבאי | אחד מהם, אברך תושב אשדוד, נשפט לעשרים יום בכלא הצבאי והווא כעת עושה את דרכו לשם (חרדים)

קובי ישראל
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