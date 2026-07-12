לראשונה בישיבה הליטאית: רה"י הורה לקיים שחרית בנץ | מעייריב

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הכחיש את הדיווח באיראן שלפיו שלושה חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפות בכוויית. בחשבון הרשמי של "סנטקום" ברשת X נכתב כי "יש אפס דיווחים על הרוגים או פצועים בקרב אנשי הצבא האמריקנים באזור. כל אנשי הצוות אותרו ונמצאים תחת פיקוח".