צבא ארה"ב מכחיש את הדיווח האיראני על חיילים הרוגים בכוויית

למרות ההסלמה באזור, בישראל מעריכים, כולל בדיון אצל רה"מ הערב, כי ההבנה האיראנית היא שתקיפה של אתרים בישראל או אוכלוסייה ישראלית תחזיר את המלחמה לעצימות גבוהה, ומעגל ההסלמה ייצא משליטה | גורם ישראלי אמר כי "כולנו מקווים להתבדות בהערכה ושאיראן תעשה את הטעות" (בעולם, מדיני)

דניאל הרץ