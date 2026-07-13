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על גביע של ליטר יין | כך פדה הכהן המיוחס את נין ה'באבא סאלי' • תיעוד

בשבוע האחרון נערכה שמחת פדיון הבן לנכד הגה"צ רבי משה אליהו בוסו, ראש מוסדות 'מאור ישראל' בירושלים, בן לבנו ר' יעקב יוסף בוסו, חתן הגאון רבי בנימין חורש, ראש ישיבת 'תורת אליהו' | הכהן הפודה היה המקובל הגה"צ רבי יצחק כהן, רב שכונת 'שמואל הנביא' בירושלים, כאשר בברכת היין בירך הגה"צ הגר"י כהן על גביע מיוחד המכיל מעל ליטר יין כמנהג בית אבוחצירא (חרדים)

פדיון הבן לנכד הגה"צ רבי משה אליהו בוסו | צילום: צילום: ש.פ.ה.
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