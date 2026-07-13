יו"ר ישראל ביתנו מגיב לריאיון של איזנקוט ב'כיכר השבת' • "מי שמדבר על פטור חלקי לחרדים - שלא יבנה עלינו" | הצהרה חדה: "חוק גיוס לכולם או שאנחנו לא בקואליציה" (פוליטי מדיני)ישי כהן
מה אתם יודעים על הכנת דרינקים? כי הברמן היפני לא רק מוזג אלכוהול – הוא מפיח בו חיים ומשאיר את הלקוחות שלו פעור פה | בין להבות כחולות שמרחפות באוויר לחציבת קרח בחרב סמוראים, גילינו איך הפך הברמן היפני לתופעה שאי אפשר להפסיק לצפות בה (חדשות בעולם)דני שפיץ
פרשה מזעזעת ומסמרת שיער מסעירה את שכונת קראון הייטס בברוקלין, לאחר שצוות ניקיון שהוזמן לדירת מגורים מקומית גילה שלד אנושי במצב ריקבון מתקדם, כשהוא מוסתר על הספה בסלון תחת הררי אשפה ובגדים ישנים. הדייר נעצר והואשם בהסתרת גופת שותפו לדירה, לאחר שאף ניסה למנוע פיזית מעובדי הניקיון להיכנס אל הנכס (בעולם)יוסי נכטיגל
מערך הסייבר הלאומי מתריע על השחתת עשרות אתרים שפעלו על תשתית WordPress. לכל האתרים שנפגעו מכנה משותף: תשתית הכוללת WordPress, PHP, Nginx ו-MySQL. המערך ממליץ למנהלי אתרים להפעיל אימות דו שלבי, לעדכן את WordPress והתוספים, להסיר רכיבים שאינם בשימוש, להגביל גישה לממשק הניהול, להפעיל הגנה מפני Brute Force ושכבת WAF, ולעקוב אחר פעילות חריגה בלוגים.מישאל לוי
שריפת ענק מאיימת בשעה זו על פריז הבירה, הרשויות בצרפת הורו על פינויים של כתשע-מאות בני אדם המתגוררים ביער פונטנבלו הסמוך | חמישה אחוזים מהיער עלו בלהבות, לוחמי האש נלחמים למנוע את הגעת האש לבירה (בעולם)כיכר השבת
למרות הרשעה פלילית בגין מעילת כספים, מארין לה פן מזנקת בסקרים ומסתמנת כנשיאה הבאה של צרפת | בעוד יריביה הפוליטיים זועמים, נראה כי עבור מיליוני צרפתים היא הפכה לתקווה הגדולה של המדינה ושל הימין האירופי כולו (חדשות בעולם)דני שפיץ
חבר הכנסת חיים ביטון נחקר אתמול בחשד לשימוש בכספי רשת חינוך לצרכים פוליטיים | החקירה לקראת והעברה לפרקליטות (חרדים)קובי רוזן
ויכוח מילולי שגרתי על חסימת כביש בכפר מנשית זבדה שבצפון הסלים במהירות לזירת דמים קשה, כאשר שני אחים הצטיידו בסכינים, המתינו לקורבנותיהם במארב מתוכנן ודקרו אותם באכזריות. בתום חקירה מורכבת ומאומצת של שוטרי המחוז הצפוני, הוגש כתב אישום חמור נגד השניים (משפט, בארץ)קובי רוזן
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