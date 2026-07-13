רוכב אופנוע בן 32 נפצע בינוני בתאונה בכביש 4

מה אתם יודעים על הכנת דרינקים? כי הברמן היפני לא רק מוזג אלכוהול – הוא מפיח בו חיים ומשאיר את הלקוחות שלו פעור פה | בין להבות כחולות שמרחפות באוויר לחציבת קרח בחרב סמוראים, גילינו איך הפך הברמן היפני לתופעה שאי אפשר להפסיק לצפות בה (חדשות בעולם)

דני שפיץ