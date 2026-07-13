אל תמצמצו: הברמן שמבעיר צ'ייסרים באש כחולה ויוצר יהלומי קרח

יו״ר סיעת יהדות התורה התריע בדיון על חוק יסוד לימוד תורה מפני הסנקציות והגזירות המופנות כלפי בני הישיבות ומשפחותיהם: ״אין מדינה בעולם שרודפת כך את לומדי התורה״ • ״הם לא יישברו - לומדי התורה הם הסנגורים האמיתיים של עם ישראל״ (פוליטי)

יוני גבאי