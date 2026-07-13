הנהלת המשרד לשירותי דת, חנכה היום את מחסן החירום החדש והמרכזי לטיפול בחללים בשעת חירום | המחסן כולל מרכז שליטה והפעלה בחירום ומרכז תחת קורת גג אחת את כלל הציוד הלוגיסטי, האמצעים הטכנולוגיים והתשתיות הנדרשות לפעילותם המהירה של צוותי החירום והמערך לטיפול בחללים ברחבי הארץ (בארץ)קובי ישראל
ההתנכלות נמשכת: 3 בחורי ישיבה נעצרו - שניים הושלכו לכלא הצבאי | 5 ימים לדרמה האחרונה: מרתון החקיקה הגורלי נפתח בכנסת | בדיקת עובדות לרמטכ"ל: מכתב שמריח פוליטיזציה של צה"ל | יום קרב בתל השומר: "העדה" בדרך לעימות חזיתי מול לשכת הגיוס | פיצוץ דרמטי בועדת הכספים: חברי הכנסת החרדים נגד סמוטריץ' (מעייריב)איצלה כץ
בליץ החקיקה האחרון לפני פיזור הכנסת יוצא לדרך, עם חוק יסוד: לימוד תורה והחוק להקפאת מעצרי בני הישיבות | ה"ניו יורק טיימס" חושף מבצע חשאי של המוסד באיראן | פשיטת ענק נגד סוחרי אמל"ח וסמים | עימות חריף בין גפני לסמוטריץ' סביב עולם התורה | תיעודים מאסון השיטפונות בבנגלדש | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
תיעודים מקוממים ומרתיחים שהגיעו לידי 'כיכר השבת': אירוע חריג התרחש בשעה באחרונה (שני) בירושלים כאשר נהג אוטובוס השתולל והכה נוסע | אלא, שלטענת הנוסע שהוכה בידי הנהג, כוחות המשטרה שהגיעו למקום בחרו דווקא להתעלל בו ולעצור אותו | צפו בתיעודים מהזירה המטורפת (חדשות)כיכר השבת
הולך רגל כבן 50 נפצע במצב בינוני עד קשה מפגיעת רכב ברחוב שמואל ברוך בירושלים. חובשי איחוד הצלה ארי וייס ונתן פרנק טיפלו בו בזירה, והוא פונה לבית חולים כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו.קובי רוזן
פיקוד המרכז של ארה"ב הפיץ היום (שני) סרטון מהתקיפות שביצע הצבא האמריקני בבנדק עבאס אתמול | לפי האמריקנים, הותקף מתקן תחזוקה של צוללות וספינות באיראן | התקיפה בוצעה, לראשונה, באמצעות סירות מתאבדות | כך זה נראה מעין המצלמה - צפו (בעולם)בני סולומון
השניים אותרו ביציאה מהעיר הפלסטינית שכם על ידי כוחות צה”ל, נעצרו לחקירה בתחנת אריאל ושוחררו בתנאים מגבילים | במשטרה ציינו כי רכבם נתפס ל־60 יום בהתאם לחוק (צבא)ב. ניסני
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