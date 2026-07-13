כיכר השבת
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נחשפה תשתית להברחת חומרים לייצור מטעני חבלה — 14 נעצרו

בפעילות משותפת של מג"ב, צה"ל, השב"כ ורשות המסים נחשפה תשתית שהבריחה חומרים דו-שימושיים לייצור מטעני חבלה עבור ארגוני טרור ביהודה ושומרון. נעצרו 14 חשודים, בהם אזרח ישראלי ופלסטינים, ונתפסו כ-175 ק"ג חומרים. החקירה שנמשכה חודשים נפתחה בעקבות העלייה באיום מטעני החבלה שגרמו להרוגים ופצועים בקרב כוחות הביטחון. על פי החשד, החומרים הוברחו במיליוני שקלים תוך העלמת הכנסות מרשויות המס.

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