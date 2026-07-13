צה"ל חיסל מחבל שניסה להבריח ציוד צבאי לעזה

בליץ החקיקה האחרון לפני פיזור הכנסת יוצא לדרך, עם חוק יסוד: לימוד תורה והחוק להקפאת מעצרי בני הישיבות | ה"ניו יורק טיימס" חושף מבצע חשאי של המוסד באיראן | פשיטת ענק נגד סוחרי אמל"ח וסמים | עימות חריף בין גפני לסמוטריץ' סביב עולם התורה | תיעודים מאסון השיטפונות בבנגלדש | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יוסי סרגובסקי