כיכר השבת
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גבר בן 30 נפצע בינוני באירוע אלימות באשקלון

גבר בן 30 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות ברחוב טבריה באשקלון. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 18:58. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים ברזילי עם חבלות בגופו.

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טראמפ איים במתקפה על אתר גרעיני מבוצר

הנשיא האמריקני הודיע בראיון: "הם אנשים מחורפנים" | לשאלה על מעורבות ישראלית: "אני לא רוצה לדבר על זה" | ההכרזה המלאה (בעולם)

אריה רוזן
23:23

טראמפ הכריז: "נכה באיראן בעוצמה הלילה ומחר", והתייחס גם לנתניהו

הנשיא האמריקני הודיע בראיון: "הם אנשים מחורפנים" | לשאלה על מעורבות ישראלית: "אני לא רוצה לדבר על זה" | ההכרזה המלאה (בעולם)

אריה רוזן
23:03

גל רימוני רסס הושלכו במרכז הארץ בעימות אלים בין משפחות פשע

גל השלכות רימוני רסס בתל אביב, נס ציונה, הרצליה ואור יהודה במסגרת העימות בין משפחות הפשע ג'רושי ומוסלי | כל הפרטים על ההסלמה (בארץ)

משה בשן
22:41

צה"ל עיכב אזרחים ישראלים שניסו לחצות את הגבול לסוריה

כוחות צה"ל עיכבו מספר אזרחים ישראלים שהגיעו לדרום רמת הגולן בניסיון לחצות את הגבול לשטח סוריה. הכוח מנע את התקדמותם והעביר אותם לטיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את האירוע, המצטרף לאירועים נוספים מסוג זה, ומדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית. צה"ל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו.

ב. ניסני
22:37

פיצוצים ברחבי המדינה, איראן מודיעה: ירינו לעבר ספינות במצר הורמוז

משמרות המהפכה מאשרות ירי לעבר כלי שיט במצר | במקביל, המצור האמריקני ייכנס לתוקף מחר בשעה 23:00 | ההסלמה הימית מתגברת (בעולם)

כיכר השבת
22:18

"מסיים פרק משמעותי": איש התקשורת בהודעה דרמטית אחרי חמש שנים

יענקל'ה פרידמן מסיים חמש שנים ברדיו קול חי | השדרן והמגיש נפרד מהתחנה והודה למאזינים ולהנהלה (ברנז'ה)

איציק אוחנה
22:14

ישי כהן בלב מנהרות חיזבאללה בעומק לבנון | צפו בכתבה

כך הפך "הסיוט של מטולה" לעיירת רפאים מרוסקת | 'בגדי החסד' שהסתירו את מנהרת הטרור של החיזבאללה בלב חנות "תמימה" בכפר אל-ח'יאם • פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן הצטרף ללוחמי גדוד 'צבר' של גבעתי אל תוך לבנון, 8 קילומטרים מהגבול עם ישראל, ירד 30 מטרים אל בטן האדמה, וחזר עם תיעוד מיוחד ממנהרת המפקדים • קצין בכיר: "לא עוד קרבות על הגבול, אנחנו כאן כדי להישאר - זה הלקח מהשביעי לאוקטובר" | צפו בכתבה (צבא)

ישי כהן
22:14

חובש איחוד הצלה הציל בן 21 מתגובה אלרגית קשה בירושלים

צוותי איחוד הצלה הצילו את חייו של בן 21 שפיתח תגובה אלרגית חריפה בשכונת רמות בירושלים. החובש יוסי גוטהולד סיפר כי הצעיר פיתח את התגובה כתוצאה מאקמול שבלע. "הזרקתי לו אפיפן ולאחר שמצבו התייצב הוא פונה באמבולנס להמשך טיפול בבית החולים הדסה הר הצופים" אמר.

קובי רוזן
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