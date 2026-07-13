הנשיא האמריקני הודיע בראיון: "הם אנשים מחורפנים" | לשאלה על מעורבות ישראלית: "אני לא רוצה לדבר על זה" | ההכרזה המלאה (בעולם)אריה רוזן
הנשיא האמריקני הודיע בראיון: "הם אנשים מחורפנים" | לשאלה על מעורבות ישראלית: "אני לא רוצה לדבר על זה" | ההכרזה המלאה (בעולם)אריה רוזן
גל השלכות רימוני רסס בתל אביב, נס ציונה, הרצליה ואור יהודה במסגרת העימות בין משפחות הפשע ג'רושי ומוסלי | כל הפרטים על ההסלמה (בארץ)משה בשן
כוחות צה"ל עיכבו מספר אזרחים ישראלים שהגיעו לדרום רמת הגולן בניסיון לחצות את הגבול לשטח סוריה. הכוח מנע את התקדמותם והעביר אותם לטיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את האירוע, המצטרף לאירועים נוספים מסוג זה, ומדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית. צה"ל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו.ב. ניסני
משמרות המהפכה מאשרות ירי לעבר כלי שיט במצר | במקביל, המצור האמריקני ייכנס לתוקף מחר בשעה 23:00 | ההסלמה הימית מתגברת (בעולם)כיכר השבת
יענקל'ה פרידמן מסיים חמש שנים ברדיו קול חי | השדרן והמגיש נפרד מהתחנה והודה למאזינים ולהנהלה (ברנז'ה)איציק אוחנה
כך הפך "הסיוט של מטולה" לעיירת רפאים מרוסקת | 'בגדי החסד' שהסתירו את מנהרת הטרור של החיזבאללה בלב חנות "תמימה" בכפר אל-ח'יאם • פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן הצטרף ללוחמי גדוד 'צבר' של גבעתי אל תוך לבנון, 8 קילומטרים מהגבול עם ישראל, ירד 30 מטרים אל בטן האדמה, וחזר עם תיעוד מיוחד ממנהרת המפקדים • קצין בכיר: "לא עוד קרבות על הגבול, אנחנו כאן כדי להישאר - זה הלקח מהשביעי לאוקטובר" | צפו בכתבה (צבא)ישי כהן
צוותי איחוד הצלה הצילו את חייו של בן 21 שפיתח תגובה אלרגית חריפה בשכונת רמות בירושלים. החובש יוסי גוטהולד סיפר כי הצעיר פיתח את התגובה כתוצאה מאקמול שבלע. "הזרקתי לו אפיפן ולאחר שמצבו התייצב הוא פונה באמבולנס להמשך טיפול בבית החולים הדסה הר הצופים" אמר.קובי רוזן
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