חובש איחוד הצלה הציל בן 21 מתגובה אלרגית קשה בירושלים

כך הפך "הסיוט של מטולה" לעיירת רפאים מרוסקת | 'בגדי החסד' שהסתירו את מנהרת הטרור של החיזבאללה בלב חנות "תמימה" בכפר אל-ח'יאם • פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן הצטרף ללוחמי גדוד 'צבר' של גבעתי אל תוך לבנון, 8 קילומטרים מהגבול עם ישראל, ירד 30 מטרים אל בטן האדמה, וחזר עם תיעוד מיוחד ממנהרת המפקדים • קצין בכיר: "לא עוד קרבות על הגבול, אנחנו כאן כדי להישאר - זה הלקח מהשביעי לאוקטובר" | צפו בכתבה (צבא)

ישי כהן