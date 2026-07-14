לילה שלישי של אש במזרח התיכון: צבא ארה"ב תקף באיראן במשך 5 שעות רצופות | כך הגיבו באיראן

הסיעות החרדיות איימו שלא להצביע על חוקי הקואליציה • בקואליציה הכריעו: חוק המעצרים של דרעי יעלה ראשון | "סמוטריץ' משחק באש ומסכן את חוק החלשת היועמ"ש" (פוליטי מדיני)ישי כהן
מגמת ההתחממות נמשכת, ומהיום תורגש הכבדה בעומסי החום בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. מתי יגיע השיא, מה צפוי מחר והאם נרגיש הקלה לקראת סוף השבוע? | התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
צבא ארה"ב מפרסם תיעוד מהתקיפות ברחבי איראן, תקיפות שנמשכו כחמש שעות והתמקדו ביעדים צבאיים ברחבי הרפובליקה האסלאמית (חדשות)קובי אטינגר
הנשיא האמריקני הודיע בראיון: "הם אנשים מחורפנים" | לשאלה על מעורבות ישראלית: "אני לא רוצה לדבר על זה" | ההכרזה המלאה (בעולם)אריה רוזן
הנשיא האמריקני הודיע בראיון: "הם אנשים מחורפנים" | לשאלה על מעורבות ישראלית: "אני לא רוצה לדבר על זה" | ההכרזה המלאה (בעולם)אריה רוזן
גל השלכות רימוני רסס בתל אביב, נס ציונה, הרצליה ואור יהודה במסגרת העימות בין משפחות הפשע ג'רושי ומוסלי | כל הפרטים על ההסלמה (בארץ)משה בשן
כוחות צה"ל עיכבו מספר אזרחים ישראלים שהגיעו לדרום רמת הגולן בניסיון לחצות את הגבול לשטח סוריה. הכוח מנע את התקדמותם והעביר אותם לטיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את האירוע, המצטרף לאירועים נוספים מסוג זה, ומדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית. צה"ל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו.ב. ניסני
משמרות המהפכה מאשרות ירי לעבר כלי שיט במצר | במקביל, המצור האמריקני ייכנס לתוקף מחר בשעה 23:00 | ההסלמה הימית מתגברת (בעולם)כיכר השבת
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