כוחות צה"ל עיכבו מספר אזרחים ישראלים שהגיעו לדרום רמת הגולן בניסיון לחצות את הגבול לשטח סוריה. הכוח מנע את התקדמותם והעביר אותם לטיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את האירוע, המצטרף לאירועים נוספים מסוג זה, ומדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית. צה"ל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו.

ב. ניסני