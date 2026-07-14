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ניצחון חרדי: חוק המעצרים של דרעי יעלה להצבעה כבר בשעות הקרובות

הסיעות החרדיות איימו שלא להצביע על חוקי הקואליציה • בקואליציה הכריעו: חוק המעצרים של דרעי יעלה ראשון | "סמוטריץ' משחק באש ומסכן את חוק החלשת היועמ"ש" (פוליטי מדיני)

אריה דרעי ומשה גפני במליאת הכנסת | צילום: צילום: חיים גולדברג/Flash90
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06:53

שעות של ירי מהאוויר: כך נראו התקיפות הדרמטיות ברחבי איראן | צפו בתיעודים

צבא ארה"ב מפרסם תיעוד מהתקיפות ברחבי איראן, תקיפות שנמשכו כחמש שעות והתמקדו ביעדים צבאיים ברחבי הרפובליקה האסלאמית (חדשות)

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לילה שלישי של אש במזרח התיכון: צבא ארה"ב תקף באיראן במשך 5 שעות רצופות | כך הגיבו באיראן

פיקוד המרכז האמריקני תקף יותר במשך כחמש שעות מטרות שונות ברחבי איראן | משמרות המהפכה השיבו בירי למדינות המפרץ: "השבתנו שתי מכליות" | באיראן מאיימים: "שיתוף פעולה עם האויב התוקפן לא יניב דבר מלבד עיכוב בפתיחתו מחדש של מצר הורמוז ויצירת משבר אנרגיה עולמי" • כל הפרטים (בעולם)

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משה בשן
22:41

צה"ל עיכב אזרחים ישראלים שניסו לחצות את הגבול לסוריה

כוחות צה"ל עיכבו מספר אזרחים ישראלים שהגיעו לדרום רמת הגולן בניסיון לחצות את הגבול לשטח סוריה. הכוח מנע את התקדמותם והעביר אותם לטיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את האירוע, המצטרף לאירועים נוספים מסוג זה, ומדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית. צה"ל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו.

ב. ניסני
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משמרות המהפכה מאשרות ירי לעבר כלי שיט במצר | במקביל, המצור האמריקני ייכנס לתוקף מחר בשעה 23:00 | ההסלמה הימית מתגברת (בעולם)

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ניצחון חרדי: חוק המעצרים של דרעי יעלה להצבעה כבר בשעות הקרובות | כיכר השבת