ספר הבוחרים של מפלגת "הדמוקרטים" נסגר עם יותר מ-112 אלף מתפקדים לקראת הפריימריז שייערכו ביום שני הקרוב | במפלגה טוענים כי מדובר בשיא מאז שנות ה-90 ומגדירים עצמם "המפלגה הדמוקרטית הגדולה בישראל" (פוליטי)קובי ישראל
צוותים של ימ”ר ירושלים, בליווי כוחות יס”מ גדולים, פשטו הלילה על השכונה ועצרו שלושה אברכים | השוטרים חששו מבואם של מפגינים ודאגו להרגיע את הרוחות (חדשות)קובי ישראל
שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיש לנשיא המדינה בקשת חנינה רשימת למחיקת הרישום הפלילי של אלאור אזריה • "מסר שלילי לבנינו ובנותינו הנשלחים לשרת ביחידות קרביות" | בית הנשיא ממתין לחוות דעת נוספות (צבא וביטחון)קובי אטינגר
שלוש סירות נפץ אוטונומיות חדרו ללב הבסיס האיראני המבוצר ביותר והותירו הרס חסר תקדים ששינה את כללי המשחק | כך הפכו כלי השיט של ה"קורסאייר" מהבטחה טכנולוגית לנשק הקטלני ביותר במפרץ הפרסי (חדשות בעולם)דני שפיץ
עמוד הקומיקס המקורי של גיבור העל איירון מן נמכר ב-3.875 מיליון דולר ושבר שיא עולמי | כל הפרטים על המכירה ההיסטורית של יצירת האמנות מ-1963 (מעניין)אריה רוזן
תחקיר כיכר השבת: בכירים במשרד החינוך "הופכים שולחנות" כדי להתערב במחלוקת בין רבני העיר בית שמש | בכירי המשרד זימנו את מנהליו של סמינר מוביל בעיר לשימוע - ותגובתם על הפרשה מעוררת שאלות קשות | הפרטים המלאים מהסיפור נחשפים כאן לראשונה וצפויים להרעיד את המגזר החרדי • כל הפרטים (חרדים)חזקי שטרן
מתנדב של ארגון ה'שומרים' בקראון הייטס זיהה גנב "על חם" בתוך הסופרמרקט הפופולרי 'כשר טאון'. המתנדב עקב אחריו, הזעיק כוחות נוספים, ותוך דקות ספורות נלכד החשוד על ידי שוטרי ה-NYPD כשהוא כבול באזיקים (חרדים)דניאל הרץ
כל אחד שם בבית הכנסת בשכונת רחביה, שונה מחברו, ההוא חסיד, ההוא עם ראסטות, ההוא פעם ראשונה בחייו מתפלל, וההוא רק נכנס לעשות לחיים קטן על ארק. ההוא בא לקידוש עם הכלב הגדול והזקן שמחכה בסבלנות עד אחרי קידוש, וההוא האחרון בא ואין לו עדיין סיבה למה בא, למרות שהוא יודע שאין סיכוי שהסיבה היא תפילה // זלמן שטוב בטור דעה על בית הכנסת שהצית מריבה בשכונת רחביה בירושלים (דעות)
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