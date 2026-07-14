בדיון סוער במליאה הוכיח ח"כ מאיר פרוש כי הצעת החוק להפסקת מעצר לומדי תורה מבוססת על המלצות "ועדת שקדי" הצבאית-מקצועית, ותהה: "הרמטכ"ל מתנגד לעמדה המקצועית שגובשה בברכתו?" • הוא הזהיר את בג"ץ והייעוץ המשפטי מניסיון התערבות בחוק: "הובלתם את המצב לסף תהום, אל תנסו לשפוך שמן למדורה" • בדבריו פנה לשוטרים וקרא להם לא לעצור לומדי תורה: "אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה" | צפו בנאום (חדשות)

חזקי שטרן