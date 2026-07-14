כיכר השבת
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הלך לקנות ב'כשר טאון' ויצא באזיקים: החרדי הרס לגנב את התוכניות

מתנדב של ארגון ה'שומרים' בקראון הייטס זיהה גנב "על חם" בתוך הסופרמרקט הפופולרי 'כשר טאון'. המתנדב עקב אחריו, הזעיק כוחות נוספים, ותוך דקות ספורות נלכד החשוד על ידי שוטרי ה-NYPD כשהוא כבול באזיקים (חרדים)

צילום: צילום: השומרים קראון הייטס
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