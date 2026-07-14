שר הביטחון מבקש חנינה לאלאור אזריה: "אין זה סביר שימשיך לשלם מחיר כבד"

כל אחד שם בבית הכנסת בשכונת רחביה, שונה מחברו, ההוא חסיד, ההוא עם ראסטות, ההוא פעם ראשונה בחייו מתפלל, וההוא רק נכנס לעשות לחיים קטן על ארק. ההוא בא לקידוש עם הכלב הגדול והזקן שמחכה בסבלנות עד אחרי קידוש, וההוא האחרון בא ואין לו עדיין סיבה למה בא, למרות שהוא יודע שאין סיכוי שהסיבה היא תפילה // זלמן שטוב בטור דעה על בית הכנסת שהצית מריבה בשכונת רחביה בירושלים (דעות)