בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחה את ערעורו של העיתונאי אלי ציפורי על דחיית תביעת לשון הרע נגד יהודה שפר, וקבע כי הביטויים עליהם נסבה התביעה מהווים הבעת דעה בשיח ציבורי וחוסים תחת הגנת תום הלב. ציפורי חויב לשלם לשפר הוצאות משפט בסך 30 אלף שקלים (משפט)משה כהן
כולנו מחפשים את הדיאטה שתשבור את הרשת, את תרופת הפלא שתעלים את עודף המשקל, או את תוכנית האימונים שתעניק לנו קוביות בבטן בתוך חודשיים | הרשתות החברתיות מוצפות במידע, טרנדים, הפחדות והבטחות שווא. אך בשיחה כנה, מרתקת ונטולת פילטרים בין משה מנס לבין הדיאטן הקליני ברוך רוזנשטרק, מתגלה מציאות אחרת לחלוטין (תהיה בריא)משה מנס
בשמחה רבה נחגגה שמחת אירוסי החתן, נכד האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, בן לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר, רב ביהמ"ד "קהל יראים" באשדוד, עב"ג הכלה בת הר"ר אפרים פישל בלוך, בנו של הרב יוסף יום טוב בלוך, המשב"ק האגדי והמיתולוגי של האדמו"ר מספינקא ארה"ב (חסידים)חיים רוזנבוים
במשך מספר שנים נוצר מצב אבסורדי בתחום השחיטה - בית הספר לשחיטה של הרבנות נסגר ושוחטים חדשים לא מתמנים, מה שיוצר מצב אבסורדי שפוגע בפרנסה של שוחטים שמעוניינים לעבוד בחו"ל ואף בצרכני הבשר הכשר | בשל כך הוגשה עתירה חריפה לבג"ץ; "הגיעו מים עד נפש – זו הפקרה שתפגע בציבור המסורתי וחילול השם", נמסר מטעם השוחטים | כל הפרטים (חדשות)חנני ברייטקופף
עיירת הנופש השקטה בניו העמפשיר שם שוהה האדמו"ר מסאטמר למנוחה, הפכה למוקד עלייה לרגל להמוני חסידים • צפו בתיעודים מרהיבים מלימוד התורה בנאות דשא ומכל מעמדי הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
רבני העיר פרסמו קריאה להפרדה במדרכות רחובות שלמה המלך ועזרא • העירייה מבהירה: מדובר ביוזמת רבנים ולא במדיניות עירונית | צעד נוסף בשמירה על אופי העיר (חדשות חרדים)קובי ישראל
מהנדס חשמל ואלקטרוניקה מהצפון החליט להעניק לבתו בת ה-16 "שיעור נהיגה מקדים" ברחובות כרמיאל כדי להקל על פחדיה לקראת לימודי התיאוריה. שוטרי המחוז הצפוני שהבחינו בנסיעה החשודה בחניון מקומי עצרו את השניים - וכך הסביר את עצמו האבא (בארץ)קובי רוזן
לקוח תבע פיצוי לאחר שמכונת כביסה התעכבה בארבע שעות בשל חסימות צירים. בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי במציאות המורכבת של הפגנות, אין להטיל אחריות על חברות שמשתדלות להשלים משלוחים למרות השיבושים הקשים בשטח (חוק ומשפט)חזקי שטרן ודניאל הרץ
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