כולנו מחפשים את הדיאטה שתשבור את הרשת, את תרופת הפלא שתעלים את עודף המשקל, או את תוכנית האימונים שתעניק לנו קוביות בבטן בתוך חודשיים | הרשתות החברתיות מוצפות במידע, טרנדים, הפחדות והבטחות שווא. אך בשיחה כנה, מרתקת ונטולת פילטרים בין משה מנס לבין הדיאטן הקליני ברוך רוזנשטרק, מתגלה מציאות אחרת לחלוטין (תהיה בריא)

משה מנס