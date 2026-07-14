צה"ל תקף אתמול בעיר עזה וחיסל את המחבל אסאמה נעים חמדי שמלך, שכיהן כמפקד חוליה במערך הימי של חמאס. לפי צה"ל, המחוסל פעל לשיקום וחיזוק המערך הימי של הארגון ולקידום מתווי טרור במרחב הימי. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל והיוו איום מיידי על הכוחות.ב. ניסני
שוטרים וכוחות כבאות הוזעקו לצומת הבנקים בירושלים בעקבות דיווח על קולות נפץ ושריפה. במקום זוהתה שריפה של כבלי חשמל במתחם עבודות הרכבת הקלה, שגרמה להפסקת חשמל נרחבת לבתי אב ועסקים באזור. השריפה כובתה, והמשטרה פתחה בסריקות במרחב ובחקירת נסיבות האירוע.קובי רוזן
מקורות לבנוניים מדווחים על נפגעים בתקיפת כטב"מ ישראלי בכפר נבטיה אלפוקא, למרגלות רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה שבדרום לבנון.קובי אטינגר
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחה את ערעורו של העיתונאי אלי ציפורי על דחיית תביעת לשון הרע נגד יהודה שפר, וקבע כי הביטויים עליהם נסבה התביעה מהווים הבעת דעה בשיח ציבורי וחוסים תחת הגנת תום הלב. ציפורי חויב לשלם לשפר הוצאות משפט בסך 30 אלף שקלים (משפט)משה כהן
כולנו מחפשים את הדיאטה שתשבור את הרשת, את תרופת הפלא שתעלים את עודף המשקל, או את תוכנית האימונים שתעניק לנו קוביות בבטן בתוך חודשיים | הרשתות החברתיות מוצפות במידע, טרנדים, הפחדות והבטחות שווא. אך בשיחה כנה, מרתקת ונטולת פילטרים בין משה מנס לבין הדיאטן הקליני ברוך רוזנשטרק, מתגלה מציאות אחרת לחלוטין (תהיה בריא)משה מנס
בשמחה רבה נחגגה שמחת אירוסי החתן, נכד האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, בן לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר, רב ביהמ"ד "קהל יראים" באשדוד, עב"ג הכלה בת הר"ר אפרים פישל בלוך, בנו של הרב יוסף יום טוב בלוך, המשב"ק האגדי והמיתולוגי של האדמו"ר מספינקא ארה"ב (חסידים)חיים רוזנבוים
במשך מספר שנים נוצר מצב אבסורדי בתחום השחיטה - בית הספר לשחיטה של הרבנות נסגר ושוחטים חדשים לא מתמנים, מה שיוצר מצב אבסורדי שפוגע בפרנסה של שוחטים שמעוניינים לעבוד בחו"ל ואף בצרכני הבשר הכשר | בשל כך הוגשה עתירה חריפה לבג"ץ; "הגיעו מים עד נפש – זו הפקרה שתפגע בציבור המסורתי וחילול השם", נמסר מטעם השוחטים | כל הפרטים (חדשות)חנני ברייטקופף
עיירת הנופש השקטה בניו העמפשיר שם שוהה האדמו"ר מסאטמר למנוחה, הפכה למוקד עלייה לרגל להמוני חסידים • צפו בתיעודים מרהיבים מלימוד התורה בנאות דשא ומכל מעמדי הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
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