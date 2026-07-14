רוצים לרדת במשקל? יש אמת משעממת שהמומחים לא טורחים לספר לכם

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחה את ערעורו של העיתונאי אלי ציפורי על דחיית תביעת לשון הרע נגד יהודה שפר, וקבע כי הביטויים עליהם נסבה התביעה מהווים הבעת דעה בשיח ציבורי וחוסים תחת הגנת תום הלב. ציפורי חויב לשלם לשפר הוצאות משפט בסך 30 אלף שקלים (משפט)

משה כהן