נחשפים פרטים חדשים ומדהימים על נתיב בריחתו ותנועותיו ברצועת עזה של מוחמד דף - מאז פרוץ המלחמה ועד לרגע מותו. דיווח ערבי חושף כיצד הטעה ראש הזרוע הצבאית את בכירי ארגונו שכלל לא ידעו על מיקומו, מדוע סירב להצעות ההגנה בצפון הרצועה, וכיצד מצא את עצמו ישן חסר כל ברחובות ובמסגדים של רפיח מבלי שאיש יזהה את פניו, לפני שחוסל סמוך למפקד חטיבת ח'אן יונס (העולם הערבי)

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