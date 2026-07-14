נתניהו משגר איום חריף לאיראן מדימונה | סערה בעקבות דבריו של השר מרגי על סוגיית הגיוס | מעצר נכדו של האדמו"ר מזידיטשוב מצית מתיחות ברחוב החרדי | משבר בנתב"ג בשל מטוסי התדלוק האמריקניים | האם ה-AI מאיים על פרנסת הציבור החרדי? | וגם: ירידה חדה בקניית דירות | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן, בריאיון סוער לישי כהן, תוקף את הנהגה החרדית: "לא הייתה פעם אחת שלא רימו", מצהיר שלא יסכים לאף פטור מגיוס - גם לא אחד, ומגלה מה אמר לו ח"כ גפני מאחורי הקלעים על חוק הגיוס שביקש לקדם בשנת 2018 • וגם: המתקפה על הממשלה, הפסילה המוחלטת של המפלגות הערביות, האם ידרוש את ראשות הממשלה והסוד שמאחורי הקרע האישי והחברות שנגמרה עם אריה דרעי |צפו בריאיון המלא (אקטואליה)ישי כהן
זהו קרב אימתנים בו משתתף כל רשם שמכבד את עצמו • הקרב על כל "שם" מתחיל בדיוק מדהים לשעת סגירת הרשימות בישיבה המבוקשת ביותר בעולם היהודי, בדגש על הנופלים המופתעים שלא הכינו פלאן B וכעת נמצאים מול שוקת שבורה • את השוקת הזו בדיוק מנסים הרשמים ממש בשעות אלו למלא (עולם הישיבות)מיקי ברון
נחשפים פרטים חדשים ומדהימים על נתיב בריחתו ותנועותיו ברצועת עזה של מוחמד דף - מאז פרוץ המלחמה ועד לרגע מותו. דיווח ערבי חושף כיצד הטעה ראש הזרוע הצבאית את בכירי ארגונו שכלל לא ידעו על מיקומו, מדוע סירב להצעות ההגנה בצפון הרצועה, וכיצד מצא את עצמו ישן חסר כל ברחובות ובמסגדים של רפיח מבלי שאיש יזהה את פניו, לפני שחוסל סמוך למפקד חטיבת ח'אן יונס (העולם הערבי)כיכר השבת
פועל בן 25 נפצע באורח בינוני כתוצאה מנפילת לוחות עץ עליו מגובה באתר בניה ברחוב מרג' אבן עאמר בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום, והוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב בינוני.קובי רוזן
ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא מהמליאה לצורך שיחת טלפון שהוגדרה "מדינית רגישה". מקורבים לראש הממשלה הגיבו: "אם היה רוצה להתחמק מההצבעה לא היה תופס מסוק מהדרום".כיכר השבת
גבר בן 43 נפצע היום (16:19) באופן בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך ירידה בסנפלינג ביער הרי נפתלי סמוך לקרית שמונה. הפצוע סובל מחבלות בגפיים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים זיו.קובי רוזן
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