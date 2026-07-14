שנתיים אחרי: נחשפים פרטים דרמטיים על נתיב המילוט של מוחמד דף

יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן, בריאיון סוער לישי כהן, תוקף את הנהגה החרדית: "לא הייתה פעם אחת שלא רימו", מצהיר שלא יסכים לאף פטור מגיוס - גם לא אחד, ומגלה מה אמר לו ח"כ גפני מאחורי הקלעים על חוק הגיוס שביקש לקדם בשנת 2018 • וגם: המתקפה על הממשלה, הפסילה המוחלטת של המפלגות הערביות, האם ידרוש את ראשות הממשלה והסוד שמאחורי הקרע האישי והחברות שנגמרה עם אריה דרעי |צפו בריאיון המלא (אקטואליה)

ישי כהן