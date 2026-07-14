לקראת נסיגות? הנשיא טראמפ אמר לנתניהו במהלך שיחת טלפון ביום חמישי כי על ישראל להתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה, והפציר בו לעשות צעד דומה גם בלבנון | נתניהו הבהיר לטראמפ את "הצורך של ישראל בשמירה על רצועות הביטחון הן בסוריה והן בלבנון" | בלשכת נתניהו טענו כי התיאור של דברי טראמפ בדיווח "מעוות" (מדיני)

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