כפי שנחשף ב”כיכר השבת”, ח”כ סמיר בן סעיד (תע”ל) יסיים מחר (רביעי) את כהונתו בכנסת, כאשר התפטרותו תיכנס לתוקף בשעה 15:00. ל”כיכר השבת” נודע כי גם היועץ הפרלמנטרי של בן סעיד לא עודכן מראש על המהלך, וגילה עליו רק לאחר שההתפטרות כבר הוגשה בנשיאות הכנסת.
נערה תושבת המרכזהגיעה לחדר המיון בבית החולים בילינסיון בעקבות חתיכות קשות דמויות זכוכית בתוך שקית תפוצ'יפס | היא סיפרה שכשאכלה מהחטיף הרגישה "משהו מוזר וקשה", "המשכתי לאכול. ופתאום אני מבינה שאני אוכלת משהו שנראה כמו חתיכות זכוכית" (בארץ)מישאל לוי
ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לטוס לביקור בארה"ב בימים הקרובים | נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת שבוע הבא | כבר במהלך חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ, ובירך אותו, בתום השיחה סיכמו השניים להיפגש בקרוב בבית הלבן (מדיני)בני סולומון
מספר אנשים נפגעו בדרגות שונות באירוע אלימות בסולם, סמוך לעפולה. אחד הנפגעים נמצא במצב אנוש. צוותי איחוד הצלה מעניקים טיפול רפואי למקום.קובי רוזן
צבא ארה"ב (סנטקום) הודיע הערב באופן רשמי על חידוש המצור הימי על מצר הורמוז | קודם לכן הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף נגד איראן | עוד נמסר בהודעה כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולות האיראניות המשמשות לתקיפת ספינות מסחריות במצר הורמוז (בעולם)כיכר השבת
מליאת הכנסת החלה לדון ברפורמת הכשרות המבקשת לבטל את האפשרות למתן תעודות כשרות על ידי גופי כשרות פרטיים ולהחזיר את הסמכות הבלעדית לרבנות הראשית ולרבנויות המקומיות | בקואליציה מעריכים כי ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית תתקיים לאחר חצות (כנסת)קובי ישראל
קבוצת מפגינים קיצונים ניסו לחסום את רכבו של סגן אלוף במיל' יוסי לוי, שעומד בראש הפעילות לשילוב חרדים בצה"ל, במהלך טקס סיום קורס מפקדי כיתות של חטיבת החשמונאים שנערך במתחם קבר שמואל הנביא | הם צעקו לעברו "יוסי לוי תתבייש לך, גייס שפל" | המשטרה פינתה אותם מהכביש | צפו (חרדים)יאיר טוקר
פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף נגד איראן | עוד נמסר בהודעה כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולות האיראניות המשמשות לתקיפת ספינות מסחריות במצר הורמוז | על פי צבא ארה"ב, התקיפות מתבצעות במקביל להיערכות הכוחות האמריקניים לחידוש המצור הימי על נמלים ואזורי חוף באיראן (בעולם)כיכר השבת
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