כיכר השבת
מבזקלקראת לילה סוער?

צבא ארה"ב: פתחנו בסבב תקיפות נגד איראן; המצור הימי יחל בשעה הקרובה

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף נגד איראן | עוד נמסר בהודעה כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולות האיראניות המשמשות לתקיפת ספינות מסחריות במצר הורמוז | על פי צבא ארה"ב, התקיפות מתבצעות במקביל להיערכות הכוחות האמריקניים לחידוש המצור הימי על נמלים ואזורי חוף באיראן (בעולם)

מבזק חדשות
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

00:04

יום לפני היציאה לפגרה: התפטרותו של ח”כ סמיר בן סעיד נכנסת לתוקף

כפי שנחשף ב”כיכר השבת”, ח”כ סמיר בן סעיד (תע”ל) יסיים מחר (רביעי) את כהונתו בכנסת, כאשר התפטרותו תיכנס לתוקף בשעה 15:00. ל”כיכר השבת” נודע כי גם היועץ הפרלמנטרי של בן סעיד לא עודכן מראש על המהלך, וגילה עליו רק לאחר שההתפטרות כבר הוגשה בנשיאות הכנסת.

23:46

אירוע חריג: נערה בת 15 הגיעה לחדר מיון בגלל החטיף הפופולארי

נערה תושבת המרכזהגיעה לחדר המיון בבית החולים בילינסיון בעקבות חתיכות קשות דמויות זכוכית בתוך שקית תפוצ'יפס | היא סיפרה שכשאכלה מהחטיף הרגישה "משהו מוזר וקשה", "המשכתי לאכול. ופתאום אני מבינה שאני אוכלת משהו שנראה כמו חתיכות זכוכית" (בארץ)

מישאל לוי
23:07

ברקע המלחמה המתחדשת באיראן: נתניהו צפוי לבקר בוושינגטון בשבוע הבא

ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לטוס לביקור בארה"ב בימים הקרובים | נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת שבוע הבא | כבר במהלך חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ, ובירך אותו, בתום השיחה סיכמו השניים להיפגש בקרוב בבית הלבן (מדיני)

בני סולומון
23:03

נפגעים באירוע אלימות בסולם — אחד במצב אנוש

מספר אנשים נפגעו בדרגות שונות באירוע אלימות בסולם, סמוך לעפולה. אחד הנפגעים נמצא במצב אנוש. צוותי איחוד הצלה מעניקים טיפול רפואי למקום.

קובי רוזן
23:01

צבא ארה"ב: פתחנו בסבב תקיפות נגד איראן; המצור הימי החל

צבא ארה"ב (סנטקום) הודיע הערב באופן רשמי על חידוש המצור הימי על מצר הורמוז | קודם לכן הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף נגד איראן | עוד נמסר בהודעה כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולות האיראניות המשמשות לתקיפת ספינות מסחריות במצר הורמוז (בעולם)

כיכר השבת
22:58

אחרי אישור חוק הקפאת המעצרים: הכנסת דנה הלילה ברפורמת הכשרות

מליאת הכנסת החלה לדון ברפורמת הכשרות המבקשת לבטל את האפשרות למתן תעודות כשרות על ידי גופי כשרות פרטיים ולהחזיר את הסמכות הבלעדית לרבנות הראשית ולרבנויות המקומיות | בקואליציה מעריכים כי ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית תתקיים לאחר חצות (כנסת)

קובי ישראל
22:33

"תתבייש לך, גייס שפל": קבוצת קיצוניים ניסתה לחסום את הבכיר החרדי בצה"ל | צפו

קבוצת מפגינים קיצונים ניסו לחסום את רכבו של סגן אלוף במיל' יוסי לוי, שעומד בראש הפעילות לשילוב חרדים בצה"ל, במהלך טקס סיום קורס מפקדי כיתות של חטיבת החשמונאים שנערך במתחם קבר שמואל הנביא | הם צעקו לעברו "יוסי לוי תתבייש לך, גייס שפל" | המשטרה פינתה אותם מהכביש | צפו (חרדים)

יאיר טוקר
22:30

רוכב אופנוע נפגע קשה בתאונה עם רכב בנשר

גבר בן 27 נפצע הערב (21:43) באורח קשה בתאונת דרכים בין אופנוע לרכב בדרך משה בנשר. הרוכב סובל מחבלה רב מערכתית. בתאונה נפגע גם נוסע נוסף באורח קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים רמב"ם.

קובי רוזן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר