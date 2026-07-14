אירוע חריג: נערה בת 15 הגיעה לחדר מיון בגלל החטיף הפופולארי

כפי שנחשף ב”כיכר השבת”, ח”כ סמיר בן סעיד (תע”ל) יסיים מחר (רביעי) את כהונתו בכנסת, כאשר התפטרותו תיכנס לתוקף בשעה 15:00. ל”כיכר השבת” נודע כי גם היועץ הפרלמנטרי של בן סעיד לא עודכן מראש על המהלך, וגילה עליו רק לאחר שההתפטרות כבר הוגשה בנשיאות הכנסת.