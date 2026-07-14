צבא ארה"ב (סנטקום) הודיע הערב באופן רשמי על חידוש המצור הימי על מצר הורמוז | קודם לכן הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף נגד איראן | עוד נמסר בהודעה כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולות האיראניות המשמשות לתקיפת ספינות מסחריות במצר הורמוז (בעולם)

כיכר השבת