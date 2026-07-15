כיכר השבת
מבזקמתיחות שיא במפרץ הפרסי

במשך שבע שעות | ארה"ב תקפה באיראן שהשיבה בשיגורים ואיומים

פיקוד המרכז האמריקני השלים סבב תקיפות נוסף באיראן • המצור הימי על מצר הורמוז חודש באופן רשמי | איראן השיבה באיום: המצר יישאר סגור עד להפסקת התוקפנות (בעולם)

טיל מתפזר הלילה בשמי בחריין
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מבזקים נוספים

10:28

אישה נפצעה קשה ו-4 נוספים קל בתאונת דרכים באשדוד

תאונת דרכים בין שני רכבים אירעה בדרך לסקוב ליד גשר הנמל באשדוד. אישה כבת 30 נפגעה במצב קשה וארבעה נוספים נפצעו קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה והפצועים פונו לבית חולים.

קובי רוזן
10:26

"הפנים והאף שלו התעוותו לחלוטין" | הנוסע נשאב מחוץ לחלון - רעייתו משחזרת את רגעי האימה 

נוסע טיסת ריינאייר שנשאב בשבוע שעבר מחוץ לחלון המטוס עדיין מאושפז בבית החולים ביוון | אשתו תיארה את רגעי האימה בשיחה עם סוכנות הידיעות 'רויטרס' | "הפנים והאף שלו התעוותו לחלוטין", היא תיארה את הרגעים המחרידים (בעולם) 

כיכר השבת
10:17

חשוד נוטרל לאחר שירה לעבר שוטרים ביישוב סולם

שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב פעלו אמש ביישוב סולם בעקבות סכסוך בין משפחות. הכוחות זיהו חשוד שביצע ירי לעבר בית מגורים ופתחו במרדף אחריו. במהלך המרדף המשיך החשוד לירות לעבר הכוחות, והם השיבו באש ונטרלו אותו. החשוד פונה לבית החולים העמק בעפולה, שם נקבע מותו. מהחקירה עולה כי הרקע לאירוע הוא ירי שאירע אתמול בבוקר, במהלכו נורתה אישה בת 64, ובעקבותיו נעצרו חמישה חשודים. הירי אמש כוון לעבר ביתם של חלק מהעצורים.

קובי רוזן
10:08

על כתפי האבות; מסיבת החומש המרגשת בקריית הבעל שם טוב בפתח תקווה • תיעוד

ברוב גיל וחדווה חגגו ילדי תלמוד התורה הכלל חסידי בקריית הבעל שם טוב בפתח תקווה את מסיבת החומש | במהלך המעמד המרגש שמעו המשתתפים דברי נועם מפי אב"ד הקרייה, הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, ומהאדמו"ר ממישקולץ. כמו כן, נשא דברים נרגשים מנהל הת"ת, הרב יהושע גליק | בסיום המעמד העניק אב"ד הקרייה חומש ויקרא לכלל ילדי החמד, שפרצו בהמשך במחול נלהב על כתפי אבותיהם | צפו בתיעוד (חסידים)

חיים רוזנבוים
10:04

רגע לפני שהוא הולך  - מקרון העניק לסטארמר מתנת פרידה יוקרתית במיוחד

קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה צפוי לעזוב את תפקידו בשבועות הקרובים לאחר שהמפלגה בראשותה עמד עד כה תבחר לו מחליף | אמש נפגש סטארמר עם נשיא צרפת עמנואל מקרון עימו עבד כצמד בכל הסוגיות הבוערות של אירופה - זו מתנת הפרידה היוקרתית שקיבל ראש הממשלה הבריטי (בעולם)

ישראל גראדווהל
10:01

כך ציינו החסידים תשע שנים להסתלקותו של הרבי מיוניון סיטי

לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'אהל שלמה' מצאנז זוועהיל זצ"ל, ערך אחיינו וממלא מקומו, האדמו"ר מצאנז זוועהיל, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול, במהלכו הרחיב במשנתו של בעל ההילולא ובדרך שהותיר אחריו מורשה לדורות | במהלך תפילות היום ירד האדמו"ר לפני התיבה, וכן ערך טיש לחיים לאחר תפילת שחרית | צפו בתיעוד ממראות הקודש ביום ההילולא (חסידים)

חיים רוזנבוים
10:00

לב המדפסת הלאומית: כך מודפסים ה"טראמפ-דולרס" הראשונים

בסיור מיוחד בין המכבשים, נחשפו לראשונה שטרות ה-100 דולר החדשים, המשלבים עיצוב חגיגי עם חתימה נשיאותית שטרם נראתה כמותה על המטבע האמריקאי (חדשות בעולם)

דני שפיץ
09:53

בקרוב אצלנו? החיים של האמריקנים עומדים להשתנות בעקבות חוק שנחקק הלילה

חוק חדש שנחקק בבית הנבחרים צפוי לשינוי משמעותי בהרגלי החיים של האמריקנים, שינוי שכבר בוצע במדינות רבות ונשקל גם בישראל | החוק צריך לעבור כעת את משוכת הסנאט ולקבל את חתימת הנשיא (חדשות)

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