שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב פעלו אמש ביישוב סולם בעקבות סכסוך בין משפחות. הכוחות זיהו חשוד שביצע ירי לעבר בית מגורים ופתחו במרדף אחריו. במהלך המרדף המשיך החשוד לירות לעבר הכוחות, והם השיבו באש ונטרלו אותו. החשוד פונה לבית החולים העמק בעפולה, שם נקבע מותו. מהחקירה עולה כי הרקע לאירוע הוא ירי שאירע אתמול בבוקר, במהלכו נורתה אישה בת 64, ובעקבותיו נעצרו חמישה חשודים. הירי אמש כוון לעבר ביתם של חלק מהעצורים.

קובי רוזן