חשוד נוטרל לאחר שירה לעבר שוטרים ביישוב סולם

נוסע טיסת ריינאייר שנשאב בשבוע שעבר מחוץ לחלון המטוס עדיין מאושפז בבית החולים ביוון | אשתו תיארה את רגעי האימה בשיחה עם סוכנות הידיעות 'רויטרס' | "הפנים והאף שלו התעוותו לחלוטין", היא תיארה את הרגעים המחרידים (בעולם)

כיכר השבת