"הפנים והאף שלו התעוותו לחלוטין" | הנוסע נשאב מחוץ לחלון - רעייתו משחזרת את רגעי האימה 

תאונת דרכים בין שני רכבים אירעה בדרך לסקוב ליד גשר הנמל באשדוד. אישה כבת 30 נפגעה במצב קשה וארבעה נוספים נפצעו קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה והפצועים פונו לבית חולים.קובי רוזן
שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב פעלו אמש ביישוב סולם בעקבות סכסוך בין משפחות. הכוחות זיהו חשוד שביצע ירי לעבר בית מגורים ופתחו במרדף אחריו. במהלך המרדף המשיך החשוד לירות לעבר הכוחות, והם השיבו באש ונטרלו אותו. החשוד פונה לבית החולים העמק בעפולה, שם נקבע מותו. מהחקירה עולה כי הרקע לאירוע הוא ירי שאירע אתמול בבוקר, במהלכו נורתה אישה בת 64, ובעקבותיו נעצרו חמישה חשודים. הירי אמש כוון לעבר ביתם של חלק מהעצורים.קובי רוזן
ברוב גיל וחדווה חגגו ילדי תלמוד התורה הכלל חסידי בקריית הבעל שם טוב בפתח תקווה את מסיבת החומש | במהלך המעמד המרגש שמעו המשתתפים דברי נועם מפי אב"ד הקרייה, הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, ומהאדמו"ר ממישקולץ. כמו כן, נשא דברים נרגשים מנהל הת"ת, הרב יהושע גליק | בסיום המעמד העניק אב"ד הקרייה חומש ויקרא לכלל ילדי החמד, שפרצו בהמשך במחול נלהב על כתפי אבותיהם | צפו בתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה צפוי לעזוב את תפקידו בשבועות הקרובים לאחר שהמפלגה בראשותה עמד עד כה תבחר לו מחליף | אמש נפגש סטארמר עם נשיא צרפת עמנואל מקרון עימו עבד כצמד בכל הסוגיות הבוערות של אירופה - זו מתנת הפרידה היוקרתית שקיבל ראש הממשלה הבריטי (בעולם)ישראל גראדווהל
לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'אהל שלמה' מצאנז זוועהיל זצ"ל, ערך אחיינו וממלא מקומו, האדמו"ר מצאנז זוועהיל, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול, במהלכו הרחיב במשנתו של בעל ההילולא ובדרך שהותיר אחריו מורשה לדורות | במהלך תפילות היום ירד האדמו"ר לפני התיבה, וכן ערך טיש לחיים לאחר תפילת שחרית | צפו בתיעוד ממראות הקודש ביום ההילולא (חסידים)חיים רוזנבוים
בסיור מיוחד בין המכבשים, נחשפו לראשונה שטרות ה-100 דולר החדשים, המשלבים עיצוב חגיגי עם חתימה נשיאותית שטרם נראתה כמותה על המטבע האמריקאי (חדשות בעולם)דני שפיץ
חוק חדש שנחקק בבית הנבחרים צפוי לשינוי משמעותי בהרגלי החיים של האמריקנים, שינוי שכבר בוצע במדינות רבות ונשקל גם בישראל | החוק צריך לעבור כעת את משוכת הסנאט ולקבל את חתימת הנשיא (חדשות)כיכר השבת
פעילות לילית בחטיבת בנימין בהכוונת שב"כ • שני מבוקשים שייצרו מטענים נעצרו יחד עם סוחר נשק | התיעוד המלא (צבא וביטחון)ב. ניסני
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