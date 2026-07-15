גבר בן 40 נהרג מפגיעת רכבת סמוך לכפר ברוך

פיקוד המרכז האמריקני השיק גל תקיפות נגד מטרות איראניות • עשרות מטוסים וכלי שיט פגעו ביכולות צבאיות במצר הורמוז | ההסלמה הדרמטית בעקבות המצור הימי (בעולם)כיכר השבת
מהפכה בשדה הקרב: רחפן FPV קטנטן הצליח להכניע את "צייד הלילה" הרוסי בדו-קרב אווירי חסר תקדים מעל שמי בלגורוד (חדשות בעולם)דני שפיץ
צבא ארה"ב פתח בגל תקיפות נוסף באיראן.כיכר השבת
עלי שמלח' ונאצר לוח חוסלו בתקיפה מהאוויר • ניסו לקדם מתווי טרור והכשרת מחבלים | צה"ל ממשיך לפעול להסרת איומים (צבא וביטחון)כיכר השבת
עלי שמלח' ונאצר לוח חוסלו בתקיפה מהאוויר • ניסו לקדם מתווי טרור והכשרת מחבלים | צה"ל ממשיך לפעול להסרת איומים (צבא וביטחון)כיכר השבת
אוקראינה פתחה ב-6 לחודש במתקפת כטב"מים נרחבת על כלי שיט רוסים בים אזוב ובים השחור. לפי הדיווח האוקראיני, 136 כלי שיט רוסים נפגעו ב-9 הימים האחרונים במסגרת המתקפה.קובי אטינגר
עובדת בנק בכירה נעצרה בחשד שגבתה כספים מלקוחות במשך שנים • טענה שהתשלום נדרש לאישור הלוואות והעבירה את הכסף לחשבונה | החקירה נמשכת (חוק ומשפט)בני סולומון
הרבנים נפגשו עם בכירי האיחוד האירופי והעלו את האתגרים הרבים שאיתם מתמודדות הקהילות היהודיות, בכירי האיחוד התעניינו בחופש הדת שיש לקהילות היהודיות | תיעוד (בעולם)מישאל לוי
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