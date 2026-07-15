כיכר השבת
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"נהרוג את טראמפ": מיצג מזעזע בכיכר המהפכה טראמפ שוכב בתוך ארון קבורה 

בלב כיכר המהפכה הוצב מיצג אימים שלא משאיר מקום לדמיון: האם איראן חצתה את הקו האדום האחרון בעקבות המצור הימי של ארה"ב? (חדשות בעולם)

טראמפ בכיכר המפכה באיראן | צילום: צילום: רשתות חברתיות
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13:32

לראשונה מאז הפסקת האש: ארה"ב תוקפת באיראן בלב יום

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כיכר השבת
13:29

בלתי יאומן: רחפן זול ב-1,000 דולר חיסל מסוק קרב רוסי 

מהפכה בשדה הקרב: רחפן FPV קטנטן הצליח להכניע את "צייד הלילה" הרוסי בדו-קרב אווירי חסר תקדים מעל שמי בלגורוד (חדשות בעולם)

דני שפיץ
13:29

צבא ארה"ב פותח בגל תקיפות נוסף באיראן

צבא ארה"ב פתח בגל תקיפות נוסף באיראן.

כיכר השבת
13:26

שני מפקדי נוח'בה בכירים חוסלו בעזה: כך הם פעלו לקדם מתווי טרור

עלי שמלח' ונאצר לוח חוסלו בתקיפה מהאוויר • ניסו לקדם מתווי טרור והכשרת מחבלים | צה"ל ממשיך לפעול להסרת איומים (צבא וביטחון)

כיכר השבת
13:25

שני מפקדי נוח'בה חוסלו בצפון עזה: כך פעלו לקדם מתווי טרור

עלי שמלח' ונאצר לוח חוסלו בתקיפה מהאוויר • ניסו לקדם מתווי טרור והכשרת מחבלים | צה"ל ממשיך לפעול להסרת איומים (צבא וביטחון)

כיכר השבת
13:25

אוקראינה: 136 כלי שיט רוסים נפגעו ב-9 ימים במתקפת כטב"מים

אוקראינה פתחה ב-6 לחודש במתקפת כטב"מים נרחבת על כלי שיט רוסים בים אזוב ובים השחור. לפי הדיווח האוקראיני, 136 כלי שיט רוסים נפגעו ב-9 הימים האחרונים במסגרת המתקפה.

קובי אטינגר
13:22

עובדת בכירה בבנק נעצרה: החשד – גבתה 800 אלף ש"ח מלקוחות במרמה

עובדת בנק בכירה נעצרה בחשד שגבתה כספים מלקוחות במשך שנים • טענה שהתשלום נדרש לאישור הלוואות והעבירה את הכסף לחשבונה | החקירה נמשכת (חוק ומשפט)

בני סולומון
13:19

גם מאיראן: רבנים ממדינות מוסלמיות השתתפו בוועידה היסטורית

הרבנים נפגשו עם בכירי האיחוד האירופי והעלו את האתגרים הרבים שאיתם מתמודדות הקהילות היהודיות, בכירי האיחוד התעניינו בחופש הדת שיש לקהילות היהודיות | תיעוד (בעולם)

מישאל לוי
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