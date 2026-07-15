כיכר השבת
מבזקאקטואלי לימים אלו

"חייבים ללכת לפנים משורת הדין": ראש הישיבה נגד 'הרעה החולה' | צפו

הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם בשולחן ערוך נפסק לטובתנו, אז אפשר לרמוס את הצד השני, ראש ישיבת חכמי ירושלים, מסר שיעור חריף לאברכים והסביר - לרגל ימי בין המצרים בהם אנו נמצאים, כי יש להבחין בין חובת בית הדין לחובת היחיד: "בית הדין פוסק שורת דין, אבל האדם הפרטי חייב להתחשב במצב חברו" | ראש הישיבה גם התריע נגד תופעה כואבת במחלוקות משכירים ושוכרים (חרדים)

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15:59

השוטרים הזיעו, המפגינים הצטיידו במטריות; תיעוד ענק מיום המחאה מול לשכות הגיוס

המוני מפגינים צבאו היום (רביעי) על לשכות הגיוס בתל השומר ובירושלים | בראש המוחים נצפו רבנים רמי מעלה | צפו בתיעוד ענק מההפגנות במרכז ובבירה, הבמות, המטריות שחולקו בחום הכבד, והעימותים עם השוטרים (חרדים)

חיים רוזנבוים
15:56

"אני אוהב אתכם, להתראות": קיר סטארמר נפרד בהתרגשות מהפרלמנט

ראש הממשלה היוצא קיר סטארמר נפרד בהתרגשות מחבריו בפרלמנט הבריטי, שאף מחאו לו כפיים בניגוד לכללי הפרוטוקול | סטארמר סיים את דבריו במילים: "לאשתי ולילדיי, אני אוהב אתכם, להתראות" (חדשות) 

כיכר השבת
15:31

עוד פוליטיקאי שהתנגד לחוק הגיוס: אופיר סופר הודיע על פרישתו מהפוליטיקה

אחרי הפרישה של יואב גלנט, יולי אדלשטיין, דן אילוז, שרן השכל, שר העלייה והקליטה מודיע לפני זמן קצר על פרישה מהפוליטיקה • מודה לסמוטריץ' ולנתניהו על שנות העשייה | 'המדינה חייבת קיר ברזל הנשען על רוח ואחדות' (פוליטי מדיני)

קובי אטינגר
15:31

צה"ל חיסל מחבל שחטף 3 חיילים בקיבוץ נירים ב-7 באוקטובר

צה"ל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה את חסאם שאפעי, מחבל מגדוד מזרח חאן יונס בחמאס. שאפעי פשט לקיבוץ נירים ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אל"ם אסף חממי ז"ל, סמ"ר תומר אחימס ז"ל וסמל קיריל ברודסקי ז"ל, שנפלו בקרב. החיסול התאפשר בזכות מידע מודיעיני והכוונת תקיפה של מרכז האש של אוגדת עזה (143), שתחתיה לחמו שלושת החיילים שנחטפו.

קובי אטינגר
15:31

עוד פוליטיקאי עוזב: אופיר סופר מודיע על פרישתו מהכנסת הבאה

שר העלייה והקליטה מודיע על פרישה מהפוליטיקה • מודה לסמוטריץ' ולנתניהו על שנות העשייה | 'המדינה חייבת קיר ברזל הנשען על רוח ואחדות' (פוליטי מדיני)

קובי אטינגר
15:29

השר אופיר סופר מודיע על פרישתו מהפוליטיקה

השר אופיר סופר הודיע כי לא יעמיד את מועמדותו לכנסת הבאה, על רקע חילוקי דעות עם סמוטריץ' בנושא גיוס החרדים. במכתב הפרישה כתב סופר: "החלטתי שלא להעמיד את מועמדותי לכנסת הבאה. אמשיך לפעול במסירות עד להשלמת הקדנציה". סופר הודה ליו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ולראש הממשלה נתניהו, וקרא לטפח רוח מאחדת בעם ישראל. "על אזרחי ישראל מוטלת החובה לתבוע שיח של אחדות, סולידריות ושותפות אמיתית במשימה הקדושה והקריטית של ההגנה על בטחון המדינה" כתב.

כיכר השבת
15:18

עשוי זהב - עם פנים חמורות סבר: כך נראה מטבע הדולר לכבוד טראמפ

משרד האוצר האמריקני השיק את מטבע הזהב על שם דונלד טראמפ שערכו דולר בודד | על המטבע ניתן לראות מצד אחד את פניו חמורות הסבר של נשיא ארה"ב, לצד הכיתוב: "חופש" | כך זה נראה (חדשות) 

ישראל גראדווהל
15:17

אסון בשכונה החרדית: ילדה בת 9 נפגעה מרכב ומותה נקבע בבית החולים

ילדה חרדית בת 9 נפגעה מרכב ברחוב הרב שמואל סלנט בירושלים • צוותי החירום ביצעו פעולות החייאה במקום | הילדה פונתה לבית החולים במצב אנוש, שם למרבה היגו והכאב נקבע מותה (חרדים)

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