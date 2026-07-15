השר אופיר סופר מודיע על פרישתו מהפוליטיקה

משרד האוצר האמריקני השיק את מטבע הזהב על שם דונלד טראמפ שערכו דולר בודד | על המטבע ניתן לראות מצד אחד את פניו חמורות הסבר של נשיא ארה"ב, לצד הכיתוב: "חופש" | כך זה נראה (חדשות)

ישראל גראדווהל