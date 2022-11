הפיגוע באריאל ( צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת )

פיגוע הטרור באריאל: מד"א פרסמו את הקלטת קבלת הקריאה בקו החרום היום (שלישי) על הפיגוע בזמן חיסול המחבל בכביש 5. ברקע הקריה למד״א אפשר לשמוע ברקע את הירי שחיסל את המחבל.

"דיווחתי על ואז זה מחבל, זה פיגוע, זה קצת לפני המחסום בכביש 5, יורים במחבל (ירי ברקע), זה הוא, זה אירוע מתגלגל", נשמע עד ראייה אומר למוקדנית.

