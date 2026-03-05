תיעוד: המפציצים האמריקנים העוצמתיים ממריאים לתקיפה באיראן

דוהר על המסלול - וממריא: תיעוד מרגעי המראת מטוסי B-52 בדרכם לתקיפה נגד משטר האייתוללות באיראן - פורסם הערב (חמישי) בידי פיקוד המרכז האמריקני.

"הכוח האווירי האמריקאי נותר ללא תחרות", נכתב בהודעת פיקוד המרכז, לצד הסרטון הקצר. "ה-B-52 סטרטופורטרס שימש בכל סכסוך גדול מאז 1965".

עוד ציינו כי "במהלך 100 השעות הראשונות של מבצע "זעם אפי", מטוסי B-52 תקפו עמדות טילים בליסטיים ופיקוד ושליטה איראניות".

המפציץ האסטרטגי B-52 הוא אחד ממטוסי הקרב המוכרים והוותיקים ביותר בשירות חיל האוויר של ארצות הברית. המטוס פותח בשנות החמישים במטרה לשמש מפציץ ארוך־טווח המסוגל לשאת חימוש כבד ולפעול במרחקים גדולים במיוחד.

מאז כניסתו לשירות בשנת 1955 הפך ה-B-52 לסמל של העוצמה האווירית האמריקנית, והוא ממשיך לשרת גם כיום לאחר שורה של שדרוגים טכנולוגיים.

אחד המאפיינים הבולטים של המטוס הוא יכולתו לשאת מגוון רחב של חימוש – החל מפצצות קונבנציונליות ועד טילים מתקדמים – לצד טווח טיסה גדול במיוחד המאפשר לו לפעול כמעט בכל אזור בעולם.

במהלך עשרות שנות שירותו השתתף המטוס במבצעים ובמלחמות רבות, בהן מלחמת וייטנאם, מלחמת המפרץ ומבצעים נוספים במזרח התיכון ובאזורים אחרים. יכולות אלו הפכו אותו לכלי מרכזי בארסנל האסטרטגי של ארצות הברית.

למרות גילו המתקדם, ה-B-52 ממשיך להיות חלק משמעותי מכוח ההרתעה של ארצות הברית, כאשר חיל האוויר האמריקני מתכנן להפעיל גרסאות משודרגות שלו גם בעשורים הקרובים. שילוב של מערכות ניווט מתקדמות, יכולת נשיאת חימוש רב וטווח פעולה ארוך הופכים את המטוס לפלטפורמה אסטרטגית חשובה במיוחד במשימות תקיפה ארוכות טווח ובמבצעי הפגנת כוח ברחבי העולם.