פגיעה קשה לחיזבאללה: צה"ל חיסל את "עמוד התווך" וצמרת הפיקוד

מפקד דיוויזיית 'האמאם חסין' בחיזבאללה, ששימשה את כוח קודש האיראני, לצד בכירים בולטים נוספים בדיוויזיה - חוסלו הלילה על ידי חיל האוויר בלבנון (צבא וביטחון)

המחבלים שחוסלו הלילה (צילום: דובר צה"ל)

במהלך הלילה, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף וחיסל בלבנון את המחבל עלי מסלם טבאג'ה, מפקד דיוויזיית 'האמאם חסין' ובכירים בולטים נוספים. כך חשף הערב (חמישי דובר צה"ל)

דיוויזיית האמאם חסין הינו כוח צבאי המשמש את 'כוח קדס' האיראני לחיזוק הציר האיראני והפעלת כוח נגד צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

"הדיוויזיה מהווה מסגרת הפעלת כוח בעלת יכולות חשובות לחיזבאללה, והיא מורכבת מאלפי מחבלים בעלי זהויות שונות ממרחבי המזרח התיכון", הסביר דובר צה"ל.

במהלך מבצע "שאגת הארי" ו"חיצי הצפון" הדיוווזיה לקחה חלק פעיל בלחימה והוציאה מתווי טרור רבים משטח לבנון בתיאום עם ארגון הטרור חיזבאללה, בהם שיגורי כלי טיס בלתי מאוישים וירי טילים לעבר יישובי הצפון.

המחבל טבאג'ה שימש כמפקד בכיר ומרכזי בהפעלת כוח מול מדינת ישראל והיווה עמוד תווך משמעותי בדיוויזיה ועבור ארגון הטרור חיזבאלה.

טבאג'ה התגייס לארגון הטרור חיזבאללה ולאורך השנים מילא שורה של תפקידים צבאיים הן בארגון הטרור חיזבאללה והן בדיוויזיה, בהם שימש כסגן מפקד הדיוויזיה.

במהלך מבצע "חיצי הצפון", לאחר חיסולו של מפקד הדיוויזיה הקודם, ד'ו אלפקאר, טבאג'ה מונה למפקדה. בנוסף, היה מעורב בתהליך השיקום של ארגון הטרור חיזבאללה, ועמד בקשר רציף וקרוב עם בכירי הציר וגורמים איראניים.

עוד צ יין דובר צה"ל כי בתקיפה חוסלו גם המחבלים ג'האד אלספירה, סגן מפקד דיווויזית האמאם חסין, סאג'ד אלהנדסה, אחראי הכטב"מים בדיוויזיה ומפקדים בכירים נוספים בדיוויזיה.

