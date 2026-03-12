פגיעה קשה לחיזבאללה: צה"ל חיסל את "עמוד התווך" וצמרת הפיקוד

המחבלים שחוסלו הלילה ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך הלילה, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף וחיסל בלבנון את המחבל עלי מסלם טבאג'ה, מפקד דיוויזיית 'האמאם חסין' ובכירים בולטים נוספים. כך חשף הערב (חמישי דובר צה"ל)