אלבום ווקאלי חדש ומרגש: "מנגינות מרפא 3"

האלבום השלישי בסדרת מנגינות מרפא הוא אוסף של שירים שקטים ומלאי נשמה, שנוצרו במיוחד לימים האלה – ימי הכיסופים, כשהלב כואב את הגלות והעולם כולו מרגיש את היעדרו של אור ה'.

המנגינות האלו לוקחות אותנו פנימה, עוזרות לנו להניח בצד את ההסחות, ולהתחבר מחדש לרצון הפשוט: להביא כבוד לה', להשיב את השכינה למקומה בירושלים, ולפנות מקום לה' בתוך לבבנו.

כל שיר כאן הוא לחישה של תקווה, קריאה שקטה, צעד אחד קטן לקראת בניין הבית שאיבדנו והקרבה להשם שאנו כל כך מוכנים ורוצים לשוב אליה.

רשימת השירים:

1. New Day Will Rise – ישראל פורטנוי

2. Rebuild Again – אלכס קלייר

3. ממלכת כהנים – חיים גורי

4. The Holiest Yid in the World – משה אוסלנדר

5. A Thousand Years – משה אוסלנדר עם חיים גורי ומקהלת הילדים פרחי ניו יורק

6. ניגון הבעש"ט – ישראל פורטנוי

7. Can You Carry Me – אלכס קלייר

הפקה מוזיקלית: TYH Music / מנדי פורטנוי / Farbrengable Studios