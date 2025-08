היוצר הייחודי מארה"ב בסינגל חדש: "כשהשמש תזרח"

השיר הזה הוא פרידה מהחושך ומהשקר, ובחירה באור, באמת, בשלום ובכוח המרפא של טוב הלב. הוא מדבר על תקווה לעולם בהיר יותר — עת שבה ענני הבלבול והסתירות יתפזרו, והאמת תזרום בחופשיות, והלב יוכל לשיר ללא פחד.

"פריימס" ואני הקלטנו את השיר כהופעה חיה, גולמית וישירה אל הטייפ, ואחר כך עטפנו אותו בהרמוניות ובמגעים עדינים של אווירה. המטרה הייתה ליצור תחושה של קרבה לאדמה — אנושית, פשוטה ואמיתית — אבל כזו שגם נושאת את המאזין אל מרחב פתוח ושמיימי, עם מתח פורה בין קרקע לרוח.

קרדיטים:

מילים ולחן: לוי רובין

הפקה מוזיקלית: יואל קרייזלר - "פריימס"

מילים ותרגום:

Unto my enemies

אל אויביי

I bid farewell

אני אומר שלום ולהתראות

I'll give you no more

לא אתן לכם עוד

tales to tell

סיפורים לספר

Truth will speak from

האמת תדבר

the highest of peaks

מהפסגות הגבוהות ביותר

Waters will flow

מים יזרמו

from the wellsprings

מהמעיינות

of peace

של השלום

When the sun comes out

כשהשמש תזרח

I won't say how could you go

לא אשאל איך ירדתם

So low into the depths

כל-כך נמוך, לתוך עומק

Of evil

הרוע

No more contradictions

לא יהיו עוד סתירות

When those clouds do part

כשהעננים יתפזרו

There'll be no hesitations

לא יהיו היסוסים

We'll be singing from the heart

נשיר מכל הלב

A giving hand

יד שנותנת

is a mighty hand

היא יד חזקה

more than one who slays

יותר ממי שהורג

For in the light of truth

כי באור האמת

A kind act is forever

מעשה טוב הוא נצחי

Pain fades away

הכאב נעלם

When the sun comes out

כשהשמש תזרח

I won't say how could you go

לא אשאל איך ירדתם

So low into the depths

כל-כך נמוך, לתוך עומק

Of evil

הרוע

No more contradictions

לא יהיו עוד סתירות

When those clouds do part

כשהעננים יתפזרו

There'll be no hesitations

לא יהיו היסוסים

We'll be singing from the heart

נשיר מכל הלב