הפייטן והחזן בסינגל ביכורים: "מעל הזמן"  

סינגל ביכורים ראשון: אפרים אטיאס, פייטן וחזן, מגשים חלום של שנים ומשיק שיר ראשון מתוך אלבום מלא שעתיד לצאת, ביחד עם המפיק והיוצר אודי דמארי – נולדה יצירה מרגשת מהלב, והדרך רק מתחילה.

קרדיטים:

מילים ולחן: אודי דמארי

עיבוד והפקה מוסיקלית: אודי דמארי

מילים:

עוד דקה אחת חולפת, עוד שעה אחת עוברת, ועוד יום אחד שנעלם,

איך הזמן עף כמו הרוח, אין כבר שום דבר בטוח, יש רק דבר אחד מושלם, ואחרי ככלות הכל, הוא אחד הכל יכול, וגם אם קצת קשה, תדעו שהוא שומע ממשיכים לרוץ בדרך, החיים נראים בערך, כמו מסלול ארוך של מכשולים, וזה נותן לי כח, להמשיך ולא לברוח, להרים עיני אל המרומים,

פזמון: מעל הכל, מעל הזמן, מעל כל מה שנעלם, במקום כל כך גבוה, מנהל את העולם