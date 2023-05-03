איש התקשורת אבי רבינא חגג אתמול (שלישי) ברית לבנו השלישי באולמי 'נוף ירושלים', בהשתתפות רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ובכירי מפלגת 'הליכוד', בסנדקאות כובד הגאון הצדיק הרב רבי בנימין פינקל משגיח ישיבת 'מיר', ויקרא שמו בישראל: יחיאל • צפו בגלריה של פנחס עימנואל (חדשות חרדים)
רבנים, פוליטיקאים, אישי ציבור ואנשי תקשורת, השתתפו אמש בשמחת הברית לבנו בכורו של איש התקשורת אבי רבינא מרדיו 'קול חי' באולמי 'בית ישראל' בירושלים • ויקרא שמו בישראל: שמריהו יוסף חיים - על שם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל • צפו בגלריה (ברנז'ה)
איחוד המפלגות החרדיות יוביל למחיקת תנועת ש"ס המזרחית? איך אריה דרעי ממשיך לעסוק בנושא למרות שמנהיגה הרוחני של ש"ס הגר"ש כהן פסל את האפשרות? צפו בעימות בין ישי כהן לאבי רבינא מתוך התוכנית השבועית (חרדים)
חרדים רבים לא יצאו להצביע בבחירות בטלז סטון, ויתרה מזו - חלקם הצביעו ליענקי פלאי, נגד עמדת גדולי הדור מלמדת משהו? וגם - קבלת הקהל המרגשת בבית מרן הגר"ח קנייבסקי. צפו בעימות בין ישי כהן לאבי רבינא מתוך התוכנית השבועית (חרדים)
יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני קרא לראש עיריית פתח תקווה לפגוע באנשי 'הפלג הירושלמי' • ישי כהן ואבי רבינא התעמתו על ההתבטאות החריגה • צפו בפינה המלאה מתוך התוכנית 'ישי ורבינא בכיכר' המשודרת מידי יום חמישי בשעה 21:00 (פוליטי)